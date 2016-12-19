Burak Yılmaz'ın şok görüntüleri! İşte kavga anı...
19 Aralık 2016, Pazartesi
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Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz, güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.
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