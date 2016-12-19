Milli Futbolcu Burak Yılmaz, Nişantaşı'nda trafik nedeniyle bir halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Kendisine sopa ile vurmaya çalışan otobüs şoförünün üzerine yürüyen Burak Yılmaz, güçlükle sakinleştirildi. O anlar otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.