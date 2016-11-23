Bu gol de kaçar mı!
23 Kasım 2016, Çarşamba
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Sırbistan 4. Ligi’nde oynanan maçta bir futbolcunun kaçırdığı gol izleyenleri şaşkına çevirdi. Defans oyuncusunu geçen forvet, kaleciyi de çalımlayarak kaleye yöneldi. Altı pasın içine giren forvet oyuncusu kale çizgisinin önünden topu ağlara göndermek yerine zor olanı yapıp üstten auta attı.
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