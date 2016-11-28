Bu atışla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
28 Kasım 2016, Pazartesi
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Avustralyalı top cambazı grup 'How Ridiculous'tan Derek Herron 180.968 metreden attığı basketle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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