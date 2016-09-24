BJK TV spikeri Beşiktaş-G.Saray derbisinde talihsiz anlar yaşadı. "Bu tezahürata beraberlik golünün gelmemesi imkansız" dediği sırada Bruma'nın farkı ikiye çıkaran golü gelince spiker ters köşe oldu. Ancak daha sonra siyah-beyazlıların maçı 2-2'ye getirmesi bir yandan da spikeri haklı çıkardı.