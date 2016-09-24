Bruma'nın golü sırasında BJK TV
24 Eylül 2016, Cumartesi
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BJK TV spikeri Beşiktaş-G.Saray derbisinde talihsiz anlar yaşadı. "Bu tezahürata beraberlik golünün gelmemesi imkansız" dediği sırada Bruma'nın farkı ikiye çıkaran golü gelince spiker ters köşe oldu. Ancak daha sonra siyah-beyazlıların maçı 2-2'ye getirmesi bir yandan da spikeri haklı çıkardı.
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