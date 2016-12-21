Bobby Dixon kafa attı

Fenerbahçe - Darüşşafaka Doğuş maçının ikinci çeyreğinde gergin anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin kenardan topu oyuna sokacağı anda Bobby Dixon ile Scottie Wilbekin tartıştı. Bir süre duran oyunda maçın hakemleri Fenerbahçe'den Jan Vesely ve Dixon'a Darüşşafaka Doğuş'tan da Wilbekin'a teknik faul verdi. Hakemler ayrıca Adrien Moerman'ı da diskalifiye etti.