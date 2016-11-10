Beşiktaş'tan Maraton çağrısı
10 Kasım 2016, Perşembe
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Beşiktaş, sporseverleri 13 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone İstanbul Maratonu'na davet etti.
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