Beşiktaş'tan Joe Hart bombası
12 Haziran 2017, Pazartesi
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Kara Kartal, İngiliz kaleciyle temas halinde.
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