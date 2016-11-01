Beşiktaş - Napoli maçında saha karıştı
01 Kasım 2016, Salı
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Beşiktaş U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Napoli'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı. Beşiktaş ve Napoli oyuncuları arasında hakemin son düdüğüyle birlikte gerginlik yaşandı.
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