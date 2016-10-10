Benteke, o rekoru tarihe gömdü
10 Ekim 2016, Pazartesi
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2018 Dünya Kupası elemelerinde Belçika'nın golcüsü Benteke, Cebelitarık maçının henüz 7. saniyesinde attığı golle Dünya Kupası tarihinin (elemeler ve finaller) en erken golüne imza attı. En erken gol rekoru daha önce, Güney Kore karşısında 9. saniyede ağları havalandıran Hakan Şükür'e aitti.
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