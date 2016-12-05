Barış Özbek kendini kaybetti!

Almanya 3. Ligi'nde lider konumundaki MSV Duisburg'da forma giyen Barış Özbek, Lotte ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmada adeta kendini kaybetti. Rakibini itmesi sonrası kırmızı kart gören Barış, başka bir rakibinin bacağına bastı, kendisine tepki gösteren iki rakibine yumruk başka bir rakibe de kafa attı.