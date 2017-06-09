Barcelonalı futbolcuların gözünde Arda Turan…
09 Haziran 2017, Cuma
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın kritik Kosova maçı öncesi Bilal Meşe’ye saldırısı ile gündeme gelen Arda Turan, Barcelona’daki takım arkadaşları tarafından emoji ile anlatıldı. Yaşanan skandal sonrası Milli Takım kariyerine nokta koyan Arda Turan’a hemen hemen tüm Barcelonalı futbolcular cep telefonu emojisini layık gördü.
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