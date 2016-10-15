Barca idmanından neşeli görüntüler
15 Ekim 2016, Cumartesi
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Barcelona, La Liga'da Deportivo ile oynadığı mücadele öncesi yaptığı idmanda neşeli anlar yaşandı. Antrenmanda takımın en pahalı futbolcuları olan Messi, Neymar ve Suarez'in top kapma çabaları renkli görüntülere sahne oldu.
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