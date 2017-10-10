Babel'den asist, Robben'den gol!
10 Ekim 2017, Salı
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Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda'nın İsveç ile karşılaştığı maçta Beşiktaş'ın yıldızı Babel, Robben'e şık bir asist yaptı.
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