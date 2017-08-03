Aykut Kocaman'dan Lens yorumu
03 Ağustos 2017, Perşembe
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Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından yaptığı basın toplantısında adı Beşiktaş'la anılan Lens'le ilgili gelen soruya cevap verdi. Kocaman, "Lens transferinde beklentim yok. Kapanıp kapanmadığıyla ilgili de bir bilgim yok" dedi.
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