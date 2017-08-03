Aykut Kocaman, Sturm Graz maçının ardından yaptığı basın toplantısında adı Beşiktaş'la anılan Lens'le ilgili gelen soruya cevap verdi. Kocaman, "Lens transferinde beklentim yok. Kapanıp kapanmadığıyla ilgili de bir bilgim yok" dedi.