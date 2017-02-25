Aykut Kocaman: "1-2 hafta içinde kararımı bildireceğim"
25 Şubat 2017, Cumartesi
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman,Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası önemli açıklamalar yaptı.
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