Asist Josef'ten gol Chahechouhe'den
05 Nisan 2017, Çarşamba
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Aatif Chahechouhe'nin 30. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.
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