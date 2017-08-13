Arkadaşıyla şakalaşan Kaka'ya kırmızı kart!
13 Ağustos 2017, Pazar
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ABD MLS Ligi'nde New York Red Bulls'un Orlando City'yi 3-1 yendiği maçta arkadaşıyla şakalaşan Kaka kırmızı kartla oyundan atıldı. Kart sonrası şok yaşayan Brezilyalı yıldız, arkadaşıyla birlikte uzun itirazları da hakemi kararından vazgeçiremedi ve sahayı terk etti.
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