ABD MLS Ligi'nde New York Red Bulls'un Orlando City'yi 3-1 yendiği maçta arkadaşıyla şakalaşan Kaka kırmızı kartla oyundan atıldı. Kart sonrası şok yaşayan Brezilyalı yıldız, arkadaşıyla birlikte uzun itirazları da hakemi kararından vazgeçiremedi ve sahayı terk etti.