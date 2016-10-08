Arda Turan'a canlı yayında Fatih Terim sürprizi
08 Ekim 2016, Cumartesi
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Arda Turan, Beyaz TV canlı yayınına katıldı. Milli Takım kadrosunda yer almayan yıldız oyuncu için hazırlanan özel video klip, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
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