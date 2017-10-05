 Arda Turan'a büyük sürpriz – Fotomaç TV
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    Arda Turan'a büyük sürpriz

    05 Ekim 2017, Perşembe
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    A Milli Takım Çocuk Kulübü, A Milli Takım formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanan Arda Turan'a sürpriz yaptı.

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