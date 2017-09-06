Arda Turan: Uzun zaman sonra çok mutluyum
06 Eylül 2017, Çarşamba
- 0
- 0
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, 1-0 kazanılan Hırvatistan maçı sonrası açıklamalar yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- A Milli Takım'ın Ukrayna karşısında ilk 11'i sizce nasıl olmalı?
- Messi: "I'm coming to Beşiktaş"
- Cengiz Ünder İtalya'da gündeme oturdu
- Teknik direktör sıralaması açıklandı (20 Aralık 2016)
- Başakşehir - Galatasaray (STSL 27. Hafta)
- İşte trajik kaza sonrası uçağın enkazı...
- Türkiye'den giden en pahalı transfer listesi
- Sosyal medyada Lucescu yorumları
Arda Turan: Uzun zaman sonra çok mutluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.