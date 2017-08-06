Alpay Özalan'a tehdit
06 Ağustos 2017, Pazar
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Samsunspor Teknik Direktörü Alpay Özalan ile basın mensupları arasında gerilim yaşandı. Genç teknik adama, 'Bir dahaki toplantıda kimseyi bulamazsınız' denildi.
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