Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş açıklaması
20 Mayıs 2017, Cumartesi
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Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı farklı geçtiği karşılaşma sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'un sorularını yanıtladı.
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