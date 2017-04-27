Ağlatan sakatlık

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kasımpaşa - Atiker Konyaspor maçında ev sahibi ekibin golcüsü Fode Koita sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti. Maçın 52. dakikasında bir gol pozisyonuna giren Koita yaptığı vuruş sonrası sakatlanarak yerde kaldı. Acı içerisinde kıvranan Fransız oyuncu, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeyle oyun dışına çıkarıldı. Sağ diz yan bağlarından sorun yaşayan Koita'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Atiker Konyaspor Kulübü'nün resmi hesabı bu sakatlık sonrası "Geçmiş olsun Koita" mesajını paylaştı. Yapılan ilk kontrollerinde sağ ayak tendonunda kopma meydana geldiği ifade edilen Koita'nın, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.