Adebayor'dan usta işi bitiriş!
04 Nisan 2017, Salı
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Medipol Başakşehir, Akhisar Bld. karşısında Emmanuel Adebayor'un 24. dakikada attığı güzel golle 1-0 öne geçti.
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