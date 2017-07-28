Aboubakar yine boş geçmedi
28 Temmuz 2017, Cuma
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Portimonense ile Porto arasında oynanan hazırlık maçını Porto 5-1 kazandı. Eski Beşiktaşlı Aboubakar ise bir golle skora katkı sağladı.
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