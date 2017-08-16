56'lık Maradona'da hala iş var!
16 Ağustos 2017, Çarşamba
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Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Fujairah'ın teknik direktörlüğünü yapan 56 yaşındaki Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, antrenmanda 90'a yolladığı frikik golüyle "Bende hala iş var" mesajı verdi.
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