15 yaşındaki Türk yeteneğe İngiliz devi talip

Türkiye U16 Milli Takımı forması giyen ve İspanyol ekibi Valencia'da top koşturan Ferhat Çoğalan'a İngiliz devi talip oldu.



Valencia'nın 15 yaşındaki yıldızı ve '10 numara' mevkinde oynayan Türk yeteneği Arsene Wenger kanca attı. Genç yetenek avına çıkan İngliz ekibi Arsenal, Ferhat Çoğalan için harekete geçerken, Real Madrid, Juventus, Bayern Münih, Dortmund, Manchester United ve Milan gibi kulüplerin de genç yeteneğin peşinde olduğu öğrenildi.