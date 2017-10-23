Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)
17.30 Halkbank-Seramiksan (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)
18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
25 Ekim Çarşamba:
14.00 Beşiktaş-VakıfBank (BJK Akatlar)
18.30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe (Beylikdüzü)
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:38
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Derbide olay!
Toplam 20
Yorum
BEŞİKTAŞ yanlış düşünüyorsun konyaspor son iki kupa maçında sahaya indiği içine ağır ceza aldı ! ve yerinde bir cezaydı...
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 8
Yorum
BU BU DERBİ DEĞİL DAHA ÇOK TIRAŞŞŞ KÖPÜĞÜ.
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Otur 0
Toplam 72
Yorum
Eflanili GS'ın hangi penaltısı?Denayer'in ceza alanında Jansen'i tabanla bozduğu pozisyon mu?Bilmediğiniz pozisyon icabı elle oynamalar penaltı değil
Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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