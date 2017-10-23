Sultanlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Anafartalar)

17.30 Halkbank-Seramiksan (TVF Başkent)

17.30 Nilüfer Belediyespor-İlbank (Cengiz Göllü)

18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

25 Ekim Çarşamba:

14.00 Beşiktaş-VakıfBank (BJK Akatlar)

18.30 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe (Beylikdüzü)