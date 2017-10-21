G.Saray, İlbank'ı rahat geçti
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, Erhan Alpaslan
İlbank: Buse Ünal, Mariana, Ceren Çağlar Baysal, Yanelys, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Ceren Önal, İlayda İşçimen, Selen Ursavaş)
Galatasaray: Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Cansu Çetin, Kosheleva (Bihter Dumanoğlu, Sinead, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın)
Setler: 20-25, 22-25, 18-25
Süre: 70 dakika (20, 27, 23)
- 21 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:49
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Derbi ödemesi
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Ne primi anlamadım, futbolcuların TS'ye ödeme yapması lazım.
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900 milyon liralık derbi
Toplam 4
Yorum
serdar satmaya kalksan alan olmaz kendi kendilerine nasılda fiyat çekiyorlar
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''Kaybetmediler çünkü bizim gibi rakipleri yoktu''
Toplam 5
Yorum
bravo aynen tudor elimden gelen butor diyecek feneri gorunce herkes fenerin tokadini tadacak
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