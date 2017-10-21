 G.Saray, İlbank'ı rahat geçti – Fotomaç – 21 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ekim 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray, 'ı rahat geçti

    G.Saray, İlbank'ı rahat geçti

    Voleybol 2. hafta maçında , deplasmanda 'ı 3-0 yendi.

    Salon: TVF Başkent

    Hakemler: Salim Bektaş, Erhan Alpaslan

    İlbank: Buse Ünal, Mariana, Ceren Çağlar Baysal, Yanelys, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Ceren Önal, İlayda İşçimen, Selen Ursavaş)

    Galatasaray: Ruseva, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Cansu Çetin, Kosheleva (Bihter Dumanoğlu, Sinead, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın)

    Setler: 20-25, 22-25, 18-25

    Süre: 70 dakika (20, 27, 23)

    1. 21 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray, İlbank'ı rahat geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.