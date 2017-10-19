Voleybol turnuvası sona erdi

Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kurumlararası Voleybol Turnuvası'nın finalinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Devlet Hastanesi karşılaştı. Milli Eğitim Müdürlüğü rakibini 2-1 yenerek şampiyon oldu. Orman İşletme Müdürlüğü üçüncü, Korkuteli Belediyesi ise dördüncülüğü elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından turnuvaya katılan tüm takımlara ve sporculara belge verildi. Final maçı sonrası şampiyon olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kupasını Ak Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız'a takdim ederken, ikinci olan Devlet Hastanesi'nin kupasını İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, üçüncü Orman İşletme Müdürlüğü'nün kupasını Korkuteli güreş ağası Hamdi Sarıca, dördüncü Korkuteli Belediyesi'nin kupasını ise Orman İşletme Müdürü Hülya Güney verdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, çeşitli aktivite ve programlar düzenleyerek sosyal yaşama ve spora destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Tunç, "Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ediyorum. Turnuva süresince centilmence maçlar oynandı. Bu etkinliklerin amacı daha çok spor yaptırmak, sporun her dalında sporcu yetiştirmek ve her dalını özendirmek" dedi.