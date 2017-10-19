 Manisa’nın Sultanları, İzmir Büyükşehir maçına hazırlanıyor – Fotomaç – 19 Ekim 2017 ;
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    19 Ekim 2017, Perşembe
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    Manisa’nın Sultanları, İzmir Büyükşehir maçına hazırlanıyor

    Manisa’nın Sultanları, İzmir Büyükşehir maçına hazırlanıyor

    Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Bayanlar 1. Ligi A Grubu'nda 22 Ekim Pazar günü saat 18.00'de İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi yeşil beyazlı takım Baş Antrenör Aykut Lale yönetiminde, Tarık Almış Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Baş Antrenör Aykut Lale, "Hedefimiz Sultanlar Ligi. Bunun için rakibin kim olduğu ve ne yaptığından ziyade, bizim en iyisini yapmamız gerektiğinin farkındayız. Şu ana kadar oynadığımız maçları kazandık. Ama daha fazlasını sahaya yansıtmalıyız. Lig uzun maraton. Yarı final ve final müsabakalarını oynamak istiyoruz. Oyunumuzu daha yukarılara çekmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
    1. 19 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:22
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