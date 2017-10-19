Manisa’nın Sultanları, İzmir Büyükşehir maçına hazırlanıyor
Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:22
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Taktiğimizde hakem yok
Toplam 34
Yorum
Bi anlat bakıyım.. Hangi Bjk maçını hakemle kazanmışız? Daha 20. dk'da Bjk'nin 9 kişi kalması gereken ama hep eşit sayılarla devam eden maçı mı?
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Başakşehir maçının bilet fiyatları açıklandı
Toplam 4
Yorum
Battal Bu Başakşehir geçen sene bize 3 atmıştı.bu sefer 13 atarlar.adamlar Barcelona üstü bir takım.hele Emre tam bir Maradona.vay be.
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Taktiğimizde hakem yok
Toplam 34
Yorum
Yoo.. Hayır, görmedik..
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