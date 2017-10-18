Tunceli’de voleybol turnuvası
Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla voleybol turnuvası düzenleneceği bildirildi.
Açıklamada, Kurumlar arası voleybol turnuvasının 24-27 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacağı, katılmak isteyen kurum takımlarının 20 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edildi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:51
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Q7'den Fener, G.Saray ve Lens'e mesaj!
Toplam 15
Yorum
arsen l. BJK nin Türkiyede derbi maçları kalmamıştır.Derbi maçları Fb GsTrabzon arasında oynanacaktır.
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 8
Yorum
bjk1903 fenerlilerde baskasından kopyalasınlar o zaman beşiktaşın kopyaladığını kopyalamasınlar
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'Oynamazsam çıldırırım'
Toplam 3
Yorum
SHIDOSHI Feneri öyle böyle değil acı çektire çektire yeneceğiz. Düşme hattındaki Y.Malatyayı yendiniz diye mi burunnuz bu kadar büyüdü.
Tunceli’de voleybol turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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