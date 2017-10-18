 Tunceli’de voleybol turnuvası – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Tunceli’de voleybol turnuvası

    Tunceli’de voleybol turnuvası

    Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla voleybol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenleneceği belirtildi.
    Açıklamada, Kurumlar arası voleybol turnuvasının 24-27 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacağı, katılmak isteyen kurum takımlarının 20 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edildi.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:51
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