Tunceli’de voleybol turnuvası

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla voleybol turnuvası düzenleneceği bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Kurumlar arası voleybol turnuvasının 24-27 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonunda yapılacağı, katılmak isteyen kurum takımlarının 20 Ekim tarihine kadar il müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edildi.