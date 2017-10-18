Beşiktaş: 3 - İlbank: 0
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Beşiktaş: Seda Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Dilara Bilge, Simay Gazi,)
İlbank: Buse Ünal, Mariana Aydın, Ceren Çağlar, Yenelys, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel (Ceren Cihan, İlayda İşçimen, Eylül Karadaş, Selen Ursavaş)
Setler: 25-14, 25-18, 25-18
Süre: 71 dakika (20, 25, 26)
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:37
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 149
Yorum
zeko fener 6 gs 0
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Bonservisini siz belirleyin
Toplam 43
Yorum
wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
Toplam 9
Yorum
mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
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