 Beşiktaş: 3 - İlbank: 0 – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş: 3 - İlbank: 0

    Beşiktaş: 3 - İlbank: 0

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçında Beşiktaş sahasında İlbank'ı 3-0 yendi.

    Salon: BJK Akatlar

    Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül

    Beşiktaş: Seda Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska (Pınar Eren, Dilara Bilge, Simay Gazi,)

    İlbank: Buse Ünal, Mariana Aydın, Ceren Çağlar, Yenelys, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel (Ceren Cihan, İlayda İşçimen, Eylül Karadaş, Selen Ursavaş)

    Setler: 25-14, 25-18, 25-18

    Süre: 71 dakika (20, 25, 26)

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:37
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