 Sultanlar sahnede – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Sultanlar sahnede

    Sultanlar sahnede
    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezonu bugün saat 17.00'de oynanacak Halkbank-VakıfBank maçıyla başlayacak. YARIN: 14.00 Beşiktaş-İlbank, 17.00 Çanakkale- Seramiksan, Beylikdüzü Voleybol-Eczacıbaşı, 17.30 G.Saray-Nilüfer, 18.00 Bursa BB-Fenerbahçe.
    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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