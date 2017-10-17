Açılış maçı VakıfBank'ın
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun açılış maçında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun açılış maçında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Halkbank: 0 - VakıfBank: 3
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek)
VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Robinson, Zehra Güneş, Slöetjes, Zhu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Melis Durul, Ayşe Melis Gürkaynak)
Setler: 20-25, 13-25, 20-25
Süre: 77 dakika (25, 23, 29)
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 19:32
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