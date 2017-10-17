 Açılış maçı VakıfBank'ın – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Açılış maçı 'ın

    Açılış maçı <a href="/index/vakifbank?id=8ae4117c-81ec-4c4d-9810-568300ce2f39" class="" rel="tag">VakıfBank</a>'ın

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun açılış maçında , 'ı 3-0 yendi.

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun açılış maçında , 'ı 3-0 yendi.

    Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Halkbank: 0 - VakıfBank: 3

    Salon: TVF Başkent

    Hakemler: Çetin Ok, Bilal Çağlar

    Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Perez (Derya Çayırgan, Tutku Burcu Yüzgenç, Simge Yalçın, Eylül Akarçeşme, Hande Naz Şimşek)

    VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Robinson, Zehra Güneş, Slöetjes, Zhu, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Melis Durul, Ayşe Melis Gürkaynak)

    Setler: 20-25, 13-25, 20-25

    Süre: 77 dakika (25, 23, 29)

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:32
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