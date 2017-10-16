Süper Kupa Vakıfbank'ın

Kadınlar Voleybol Spor Toto Şampiyonlar Kupası final maçında VakıfBank, F.Bahçe’yi 1 saat 13 dakika süren müthiş maçta 3-0 yenerek, kupayı 3. kez müzesine götürdü

KADINLARDA sezonun ilk kupasında geçen sezonun lig ve Kupa Voley (Türkiye Kupası) şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti VakıfBank'ın karşı karşıya geldiği 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası, coşkulu taraftarların doldurduğu 7 bin 500 kişilik TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynandı. Geçen sezon iki finalde de güçlü rakibine mağlup olan sarı-siyahlılar karşılaşmayı fazla zorlanmadan 3-0 kazanarak hem rövanşı aldı hem de yeni sezona kupa ile başladı.



KİM'İN EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

1 saat 13 dakika süren 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank'ta Naz Aydemir Akyol, Lonneke, Gözde Kırdar ve Zhu Ting yıldızlaştı. Fenerbahçe ise takımın yıldız ismi Kim'in eksikliğini dolduramamış gözükürken, Natalia'nın sakatlığı ve ağrıları bulunan Jerkov'un düşük performansla oynamasıyla final karşılaşmasında fazla bir varlık gösteremedi. Sadece son sette direnç gösterebilen sarı-lacivertliler, yine de 25-22 mağlup olmaktan kurtulamadı.



Maçın oyuncusu Naz

ŞAMPİYONLAR Kupası'nı 3. kez kazanmayı başaran İstanbul temsilcisine madalyalarını Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, kupasını ise Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti. Dev finalde "Maçın oyuncusu" ise VakıfBank'tan Naz Aydemir Akyol seçildi.



Gerçek F.Bahçe yoktu

VAKIFBANK antrenörü Giovanni Guidetti, eksikleri olan F.Bahçe'nin gerçek gücünü gösteremediğine vurgu yaptı. Guidetti, "Sezona kupayla başlamak her zaman iyidir. F.Bahçe bu maçta fiziksel olarak sıkıntı yaşadı. Eksikleri vardı. Karşımızda gerçek F.Bahçe yoktu. Ama yine de kazanmak güzel" dedi.