Karşıyaka filede çok mutlu

Antrenör Tamer Çamlıbel, gençliğin verdiği hatalar yaptıklarını ifade ederek, "Daha iyi olabilirdik, bu hataları yapmasak 3-0 kazanabilirdik. Ancak bu skor benim daha çok hoşuma gitti. Beş set oynadık. Kondisyonumuzun iyi olmadığını düşünüyordum, fakat iyiymişiz" dedi.



Geriden gelip elde edilen galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Antrenör Çamlıbel, "Kızlarımız gelecek haftalarda oynayacakları maçlarda yine inançlarını kaybetmeden mücadele edecekler. Oyunu bırakmayacaklar. Geriye düşseler de akıllarına Sarıyer galibiyeti gelecek. Deplasmanda Bayramiç'le oynayacağımız müsabakaya da 3 puan hedefiyle hazırlanacağız. Rakibin galibiyeti bulunmuyor ancak bizim için her maç önemli. Çünkü genç bir ekibiz. Oyunun bir bölümünde takıldığımızda seti kaybedebiliyoruz. Bayramiç engelini de kazasız geçersek şimdiye kadar iyi iş yapmış oluruz" diye konuştu.