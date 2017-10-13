Voleybol'da 5. hafta programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

15 Ekim Pazar:

13.30 Maliye Piyango-Zirat Bankası (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (GS Park Voleybol)

16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş (Gümüşhane Torul)

16.00 Fenerbahçe-Halkbank (Metro Enerji)

17.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)