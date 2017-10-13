Voleybol'da 5. hafta programı
Voleybol Efeler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
17.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)
15 Ekim Pazar:
13.30 Maliye Piyango-Zirat Bankası (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (GS Park Voleybol)
16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş (Gümüşhane Torul)
16.00 Fenerbahçe-Halkbank (Metro Enerji)
17.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:18
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Voleybol'da 5. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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