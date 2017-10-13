 Voleybol'da 5. hafta programı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da 5. hafta programı

    Voleybol'da 5. hafta programı

    Efeler Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Efeler Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    17.00 Arkas Spor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)

    15 Ekim Pazar:

    13.30 Maliye Piyango-Zirat Bankası (TVF Başkent)

    15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (GS Park Voleybol)

    16.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Beşiktaş (Gümüşhane Torul)

    16.00 Fenerbahçe-Halkbank (Metro Enerji)

    17.00 Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybol'da 5. hafta programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.