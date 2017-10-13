Çanakkale Belediyespor'da transfer

Kulüp binasında düzenlenen ve başkan İsmet Güneşhan'ın da katıldığı törende oyuncular birer yıllık sözleşmeye imza attı.

Güneşhan, törende yaptığı konuşmada, bu sezon daha güçlü bir takım oluşturmak için 3 yabancı haklarını da kullandıklarını söyledi.

Fromm'un geçen sezon Almanya'da, Alajbeg'in Romanya'da ve Cerame'nin ise Porto Riko'da forma giydiğini ifade eden Güneşhan, bu transferlerle sezona hazır hale geldiklerini belirtti.

Güneşhan, 2017-2018 sezonu için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İlk etapta yerli oyuncu transferleri yapıldı. Yabancı oyuncularımızın da transferlerini bitirdik bugün itibarıyla. Bu sezon biraz daha güçlü bir ekip kurabilmek için 3 yabancı oyuncu hakkımızı da kullanıyoruz. Geçen sezon 2 yabancı oyuncumuz vardı. Yeni oyuncularımızın hepsi kendi ülkelerindeki milli takımlarda forma giymiş başarılı oyuncular. Burada da başarılı olacaklarına inancımız tam."

Yeni transferler Fromm, Alajbeg ve Cerame de Çanakkale Belediyespor'da forma giymekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.