Çanakkale Belediyespor'da transfer
Çanakkale Belediyespor, Alman oyuncu Maren Brinker Fromm, Hırvat smaçör Jelena Alajbeg ve Porto Rikolu Paulina Marie Prieto Cerame'yi kadrosuna kattı.
Kulüp binasında düzenlenen ve başkan İsmet Güneşhan'ın da katıldığı törende oyuncular birer yıllık sözleşmeye imza attı.
Güneşhan, törende yaptığı konuşmada, bu sezon daha güçlü bir takım oluşturmak için 3 yabancı haklarını da kullandıklarını söyledi.
Fromm'un geçen sezon Almanya'da, Alajbeg'in Romanya'da ve Cerame'nin ise Porto Riko'da forma giydiğini ifade eden Güneşhan, bu transferlerle sezona hazır hale geldiklerini belirtti.
Güneşhan, 2017-2018 sezonu için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"İlk etapta yerli oyuncu transferleri yapıldı. Yabancı oyuncularımızın da transferlerini bitirdik bugün itibarıyla. Bu sezon biraz daha güçlü bir ekip kurabilmek için 3 yabancı oyuncu hakkımızı da kullanıyoruz. Geçen sezon 2 yabancı oyuncumuz vardı. Yeni oyuncularımızın hepsi kendi ülkelerindeki milli takımlarda forma giymiş başarılı oyuncular. Burada da başarılı olacaklarına inancımız tam."
Yeni transferler Fromm, Alajbeg ve Cerame de Çanakkale Belediyespor'da forma giymekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:08
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Toplam 1
Yorum
oynayamıyor atletico madrid de olduğu gibi futbolcuların kiloları sürekli denetim altında tutulmalı ! kilo alan rejime sokulmalı ! arda kilo aldımı
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Toplam 3
Yorum
seda belliki sen benden bi habersin,bellimi olur belki cok iyi olurdu senin icin ama cleveland ayricaliklidir,yalniz cabuk unutuolar bazi seyleri
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Toplam 49
Yorum
BEŞİKTAŞ bunu yorumu ancak futbol fakiri birisi veya bjk nefreti olan birisi söylerdi bence ikisi de var sende ! o yüzden farkı asla anlamayacaksın !
Çanakkale Belediyespor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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