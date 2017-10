Guidetti: Kazandıkça daha fazla kazanmak istiyorum

Vakıfbank Antrenörü Giovanni Guidetti , kazanma alışkanlığının kendisi için büyük bir tutku olduğunu ifade ederek, "Kazandıkça daha fazla kazanmakistiyorum" dedi.Vakıfbank Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezonu değerlendiren Guidetti, "Yönetim bana çok iyi bir takım verdi. Her şeyi kazanmak için iyi bir kadromuz var. Her zaman hırslı birisiyim. Kart oyunu oynarken bile her daim kazanmak isterim. Kazanma alışkanlığı benim için bir tutku ve kazandıkça daha fazla kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Türk oyuncular hakkında konuşan Giovanni Guidetti, "Bu sezon kadromuzda olan Tuğba ve Zehra çok iyi oyuncular. Ebrar gibi iyi bir köşe oyuncumuz, Çağla ve Ezgi gibi 2 tane iyi pasörümüz, Yasemin gibi beni heyecanlandıran orta oyuncumuz var. Ama bu oyuncuların olmaları yetmiyor oynamaya da devam etmeleri gerekiyor. Umarım parayı değil de oynayacakları kulübü tercih ederler ve kendilerini geliştirirler. Parayı tercih ederlerse biz bu yeni jenerasyonu kısa zamanda kaybedebiliriz" şeklinde konuştu.