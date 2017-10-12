Guidetti: Kazandıkça daha fazla kazanmak istiyorum
Vakıfbank Antrenörü Giovanni Guidetti, kazanma alışkanlığının kendisi için büyük bir tutku olduğunu ifade ederek, "Kazandıkça daha fazla kazanmak istiyorum" dedi.
istiyorum" dedi.
Vakıfbank Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezonu değerlendiren Guidetti, "Yönetim bana çok iyi bir takım verdi. Her şeyi kazanmak için iyi bir kadromuz var. Her zaman hırslı birisiyim. Kart oyunu oynarken bile her daim kazanmak isterim. Kazanma alışkanlığı benim için bir tutku ve kazandıkça daha fazla kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
"OYUNCULAR UMARIM KENDİLERİNİ GELİŞTİRİRLER"
Türk oyuncular hakkında konuşan Giovanni Guidetti, "Bu sezon kadromuzda olan Tuğba ve Zehra çok iyi oyuncular. Ebrar gibi iyi bir köşe oyuncumuz, Çağla ve Ezgi gibi 2 tane iyi pasörümüz, Yasemin gibi beni heyecanlandıran orta oyuncumuz var. Ama bu oyuncuların olmaları yetmiyor oynamaya da devam etmeleri gerekiyor. Umarım parayı değil de oynayacakları kulübü tercih ederler ve kendilerini geliştirirler. Parayı tercih ederlerse biz bu yeni jenerasyonu kısa zamanda kaybedebiliriz" şeklinde konuştu.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:32
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 7
Yorum
alik almanya ve rusya milli takımlarında oynadı. hem stoper, önlibero ortasahada oynayabilen joker oyuncu. 8 milyon.euro normal. 6ya verilebilir
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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