 ‘Yabancılar yerliler için fırsat’ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ‘Yabancılar yerliler için fırsat’

    ‘Yabancılar yerliler için fırsat’
    VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Guidetti, birçok konu hakkında konuştu. A Milli Takım'ı da çalıştıran tecrübeli hoca, "Yabancı oyuncuların serbest kalması Türk oyuncuların gelişmesi açısından fırsat. Dışarıdan fazla oyuncu getirdiğimiz zaman buradakiler kendini geliştirmek zorunda kalıyor. Genç oyunculara iyi para veriyoruz ve bu yüzden yurt dışına gidip keyiflerini bozmak istemiyorlar" ifadelerini kullandı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:24
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