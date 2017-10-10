Vakıfbank’tan rakiplere mesaj

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank, dün yeni sezonu açtı. Vakıfbank Spor Sarayı'ndaki açılış organizasyonuna tüm takım katılırken, başkan Osman Demren, yaptığı iddialı açıklamalarla rakiplere gözdağı verdi. "Kalitede ve başarıda ısrarcıyız" diyen Demren, "Dünyanın lider kulübü olma yolunda mutlulukla devam ediyoruz. Dünyanın en iyi teknik ekibiyle çalışıyoruz. En iyi oyuncularını barındırıyoruz. Geçen sezon ligde kaza yaşamıştık. Bu yıl dört kupaya da talibiz" ifadelerini kullandı.