Eczacıbaşı VitrA'dan kaptanlarına veda

Uzun yıllar Eczacıbaşı VitrA'da forma giyen Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu düzenlenen etkinlikle jübile yaptı.

Burhan Felek Spor Salonu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Eczacıbaşı VitrA arasında oynanan tek setlik maç öncesinde iki kaptan için kokteyl düzenlendi.

Milli takımda da uzun süre forma giyen iki oyuncuyu voleyboldaki son gecelerinde Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyon yöneticileri, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, eski sporcular ve voleybol camiasının önde gelen isimleri yalnız bırakmadı.

Taraftarların alkışları arasında salona giriş yapan Esra Gümüş Kırıcı ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu için hazırlanan barkovizyon gösteriminde duygusal anlar yaşandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile yapılan gösteri maçının ardından jübile töreninde Esra Gümüş Kırıcı 12 numaralı formasını Simge Aköz'e, Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ise 2 numaralı formasını Hande Baladın'a teslim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ iki oyuncuya da plaket takdim ederken, kulüp başkanı Faruk Eczacıbaşı tecrübeli voleybolcuların kazandıkları şampiyonlukların simgesinin yer aldığı hatıra formalar verdi.

- İkiliden duygusal veda

Voleybola veda ettiği gecede kısa bir konuşma yapan Esra Gümüş Kırıcı, "Voleyboldan kopmam çok zor olacak. Voleybol benim için bir tutku. Bundan sonra voleybolun değişik kademelerinde rol almak isterim. Tecrübelerimi yeni nesle aktararak voleybola faydalı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu ise voleyboldan ayrılmanın çok zor olduğunun altını çizerek, "Bu kulübün kapısından girdiğim zaman yaşadığım gururu ve mutluluğu hiç unutmuyorum. Bana bu ailenin bir parçası gibi hissettirdiler. Üzerimizde emeği olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Üstündağ: "Büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum"

'Son smaç son manşet' adıyla düzenlenen gecede bir konuşma yapan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ iki oyuncunun voleybola hizmet etmeleri gerektiğini belirterek, "Türk voleyboluna emeği geçmiş iki kızımız sahalara veda ediyorlar. Voleybolun içinde kalmalarını, voleybola dışarıdan da hizmet etmelerini umut ediyoruz. Yaşadıkları başarıdan dolayı ikisini de kutluyorum. Bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise iki tecrübeli isimle 15 yıldır birlikte olduklarını vurgulayarak, "Bizim elimize doğdular. Her zaman bir arada olduk, güzel anılar paylaştık. Aktif spor hayatlarını bırakıyorlar ama bizim aramızdan ayrılmayacaklar." ifadelerini kullandı.