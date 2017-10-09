 Ziraat Bankası 3-0 Galatasaray HDI – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Ziraat Bankası 3-0 Galatasaray HDI

    Ziraat Bankası 3-0 Galatasaray HDI
    Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Ziraat Bankası oldu. Ev sahibi, başa baş mücadeleye sahne olan ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen 2. seti 25-23 alan Ankara temsilcisi, son seti de 25-17 aldı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligdeki 4. karşılaşmasında 3. yenilgisi yaşarken, Ziraat bankası ise 4'te 4 ile yoluna kayıpsız devam etti
    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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