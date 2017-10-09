Ziraat Bankası 3-0 Galatasaray HDI

Efeler Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Galatasaray HDI Sigorta'yı ağırladı. Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Ziraat Bankası oldu. Ev sahibi, başa baş mücadeleye sahne olan ilk seti 25-21 kazandı. Çekişmeli geçen 2. seti 25-23 alan Ankara temsilcisi, son seti de 25-17 aldı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray bu sonuçla ligdeki 4. karşılaşmasında 3. yenilgisi yaşarken, Ziraat bankası ise 4'te 4 ile yoluna kayıpsız devam etti