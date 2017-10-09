 Galatasaray voleybol turnuvası düzenleyecek – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Galatasaray voleybol turnuvası düzenleyecek

    Galatasaray voleybol turnuvası düzenleyecek

    Galatasaray Kulübü, voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi öncesi özel bir hazırlık turnuvası düzenleyecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ataşehir'deki Taçspor Tesisleri içinde bulunan Galatasaray Park'ta 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra, Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan ve Beylikdüzü Belediyespor'un yer alacağı belirtildi.

    Turnuvanın maç programı şöyle:

    11 Ekim Çarşamba:

    16.00 Galatasaray-Seramiksan

    18.30 Beylikdüzü Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA

    12 Ekim Perşembe:

    16.00 Seramiksan-Beylikdüzü Belediyespor

    18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA

    13 Ekim Cuma:

    12.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan

    15.00 Galatasaray-Beylikdüzü Belediyespor

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:12
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