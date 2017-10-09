Galatasaray voleybol turnuvası düzenleyecek
Galatasaray Kulübü, voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi öncesi özel bir hazırlık turnuvası düzenleyecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Ataşehir'deki Taçspor Tesisleri içinde bulunan Galatasaray Park'ta 11-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra, Eczacıbaşı VitrA, Seramiksan ve Beylikdüzü Belediyespor'un yer alacağı belirtildi.
Turnuvanın maç programı şöyle:
11 Ekim Çarşamba:
16.00 Galatasaray-Seramiksan
18.30 Beylikdüzü Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA
12 Ekim Perşembe:
16.00 Seramiksan-Beylikdüzü Belediyespor
18.30 Galatasaray-Eczacıbaşı VitrA
13 Ekim Cuma:
12.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan
15.00 Galatasaray-Beylikdüzü Belediyespor
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:12
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Kanarya’da izin bitti
Toplam 1
Yorum
ızın zaten bunlar kac haftadır ızın yapmıyorlarmı puan cetvelınde bellı oluyor ulan bız boyle bır cıftlık bulamadık ah rahmetlı babam onumukestın
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 12
Yorum
1903 YAHU BU ADAMIN BONSERVISI KAÇ PARA BI BAKIN HELE!!!!
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 12
Yorum
kartal bemce fb alır ama 5 yıl sonra 33 yasında alır zaten ozmana besıktas ıstmez
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