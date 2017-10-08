 Eczacıbaşı yeni sezon açılışını yaptı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Eczacıbaşı yeni sezon açılışını yaptı

    Eczacıbaşı yeni sezon açılışını yaptı
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Eczacıbaşı VitrA, yeni sezonun açılışını yaptı. Etkinliğe Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın yanı sıra, yöneticiler, teknik ekip ve oyuncular katıldı. Voleybolcular, yeni sezonda başarılı olmak istediklerini belirterek Eczacıbaşı forması giymenin gurur verici olduğunu söylediler.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:06
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