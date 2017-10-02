Filenin Sultanları Avrupa 3.sü oldu

2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için ev sahibi Azerbaycan ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvayı 3. tamamladı. Filenin Sultanları, maçın setlerini 25- 22, 21-25, 14-25 ve 8-25'lik skorlarla 3-1 kazandı.