 Filenin Sultanları Avrupa 3.sü oldu – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Filenin Sultanları Avrupa 3.sü oldu

    Filenin Sultanları Avrupa 3.sü oldu
    2017 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya için ev sahibi Azerbaycan ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvayı 3. tamamladı. Filenin Sultanları, maçın setlerini 25- 22, 21-25, 14-25 ve 8-25'lik skorlarla 3-1 kazandı.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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