 Derbi Fener’in: 3-0 – Fotomaç – 02 Ekim 2017
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    02 Ekim 2017, Pazartesi
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    Derbi Fener’in: 3-0

    Derbi Fener’in: 3-0
    Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftası, oynanan 6 maçla tamamlandı. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi. Sonuçlar şöyle: Ziraat Bankası- TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 3-0, Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3, Afyon B. Yüntaş-Halkbank: 3-1, İnegöl B.-Jeopark Kula B.: 3-1, Maliye Piyango-Arkas Spor: 0-3.
    1. 02 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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