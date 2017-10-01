Sırbistan, Avrupa Şampiyonu oldu!
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan, Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Hollanda şampiyonada gümüş madalya ile yetindi.
Üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup eden Türk Milli Takımı, bronz madalya almıştı.
Salon: Bakü Ulusal Cimnastik
Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)
Hollanda: Balkstein-Grothues, Belien, Sloetjes, Buijs, De Kruijf, Dijkema (Knip, Stoltenborg, Plak, Jasper)
Sırbistan: Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic, Stevanovic (Bragojevic, Popovic, Mirkovic)
Setler: 20-25, 22-25, 25-18, 18-25
Süre: 105 dakika (25, 30, 25, 25)
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:27
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
coşkun Yendinde ne oldu şampiyon mu oldun? Bununla avunun işte...
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"GALATASARAY'I YİNE YENMEK İÇİN GİDECEĞİZ"
Toplam 86
Yorum
haydar fb tüzüğünde değişmeyen tek madde “galatasaray ı yen, şampiyonluk neyimize.! :)))” keşke bjk ve gs yi yenerek şampiyon olunsa... :)))))
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PENALTI TARTIŞMASI!
Toplam 39
Yorum
BBB Bence Galatasaray!ın15 penaltısı, 5 iptal edilen gölü vardı.hakemide yendiler,. Aksini iddia edenin futbol bilgisinden şüphe ederim.!!!
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