 Sırbistan, Avrupa Şampiyonu oldu! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    , Avrupa Şampiyonu oldu!

    Sırbistan, Avrupa Şampiyonu oldu!

    2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda , 'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

    şampiyonada gümüş madalya ile yetindi.

    Üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 3-1 mağlup eden Türk Milli Takımı, bronz madalya almıştı.

    Salon: Bakü Ulusal Cimnastik

    Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)

    Hollanda: Balkstein-Grothues, Belien, Sloetjes, Buijs, De Kruijf, Dijkema (Knip, Stoltenborg, Plak, Jasper)

    Sırbistan: Zivkovic, Mihajlovic, Velkovic, Boskovic, Malesevic, Stevanovic (Bragojevic, Popovic, Mirkovic)

    Setler: 20-25, 22-25, 25-18, 18-25

    Süre: 105 dakika (25, 30, 25, 25)

    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:27
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