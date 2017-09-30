FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi.
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.
Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena
Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Daniele Rapisarda (İtalya)
Rusya: Fetisova, Kosianenko, Kosheleva, Zariazhko-Koroleva, Goncharova, Frolova (Tretyakova, Filishtinskaia, Kryuchkova, Efi·mova, Parubets, Voronkova)
Türkiye: Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Gözde Kırdar Bracceschi, Hande Baladın)
Setler: 25-27, 18-25, 20-25
Süre: 87 dakika (32, 24, 31)
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:04
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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