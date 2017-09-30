 FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

    FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

    Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Rusya'yı 3-0 mağlup eden Türkiye, yarı finale yükseldi.

    2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Rusya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli takım, yarı finalde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

    Salon: Bakü Ulusal Cimnastik Arena
    Hakemler: Eldar Zülfügarov (Azerbaycan), Daniele Rapisarda (İtalya)
    Rusya: Fetisova, Kosianenko, Kosheleva, Zariazhko-Koroleva, Goncharova, Frolova (Tretyakova, Filishtinskaia, Kryuchkova, Efi·mova, Parubets, Voronkova)
    Türkiye: Neriman Özsoy, Kübra Akman Çalışkan, Meryem Boz, Güldeniz Önal, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Hatice Gizem Örge, Merve Seniye Dalbeler, Gözde Kırdar Bracceschi, Hande Baladın)
    Setler: 25-27, 18-25, 20-25
    Süre: 87 dakika (32, 24, 31)

    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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